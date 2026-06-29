Fudbaleri Srbije poraženi su ranije danas u Kernarfonu od selekcije Italije rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe B na EP.



-Mislim da je bila dobra utakmica s obe strane. Oba tima su pružili svoj maksimum. Mislim da smo tokom 26 minuta prvog poluvremena imali mnogo više od igre i da smo tu mogli i morali neke šanse da iskoristimo. Generalno, moji igrači su pružili maksimum. Bilo je želje u igri, potpuno ih razumem, jer zbog termina u kome se igra Evropsko prvenstvo veliki broj igrača dolazi iz priprema - rekao je Petrić, preneo je zvanični sajt FSS.



-Videlo se to i sa jedne i sa druge strane, i Italijanima i nama nedostaje fizičke spreme. Nemam šta da zamerim, sledeća utakmica je protiv Ukrajine, koja je, na neki način, bitnija od ove. Idemo da se odmorimo i pripremimo za tu utakmicu - dodao je Petrić.



Fudbaleri Srbije će naredni meč na EP odigrati 2. jula protiv Ukrajine.



-Cela ekipa dala je sto odsto na terenu. Ginuli smo jedni za druge. Nažalost, nije nam išlo i to nije bilo dovoljno danas. Moramo da prihvatimo poraz, da se uzdignemo što pre i što bolje pripremimo za narednu utakmicu. Želimo polufinale, ne odustajemo ni od čega, na nama je da naporno radimo i pripremimo se za sledeću utakmicu na najbolji mogući način - izjavio je kapiten Srbije Nikola Simić.