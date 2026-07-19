Fudbaleri Španije i Argentine od 21 sat igraju finale Svetskog prvenstva.

Utakmica će se odigrati u Njujorku, a nema sumnje da će Lionel Mesi i drugovi imati ogromnu podršku navijača. Argentinci su u velikom broju ispratili svoje ljubimce na svim utakmicama do sada, a tako će biti i večeras.

Nažalost, mnogi od njih su ostali bez ulaznica, ali su zato okupirali centralne ulice Njujorka, pa na dan finala "Velika jabuka", više liči na Buenos Ajres.

Sa Tajms skvera stižu neverovatne slike navijača Argentine, koji pesmom i igrom dočekuju finale.