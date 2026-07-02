Defanzivac moskovskog Spartaka Srđan Babić vratio se na teren posle čak 257 dana pauze.

Povremeni reprezentativac Srbije i nekadašnji štoper Crvene zvezde odigrao je prve minute u prijateljskom meču u kojem su crveno-beli savladali imenjaka iz Kostrome sa 1:0. Da povratak bude još upečatljiviji, Babić je tokom prvog poluvremena predvodio ekipu sa kapitenskom trakom na ruci.

- Dobrodošao nazad, gladijatore - poručio je klub objavom.

Babić nastupa za moskovski klub od avgusta 2023. godine, a pre odlaska u inostranstvo navijači u Srbiji ga najviše pamte kao pouzdanog štopera Crvene zvezde sa kojom je beležio uspehe na domaćoj i evropskoj sceni.