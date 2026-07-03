Švajcarska je odigrala zaista dobru utakmicu.

Na vreme su dali golove i tako ugasili nadu rivala. Manzambi je pravio haos Alžircima i nikako nisu imali način da ga zaustave. Posle jednog njegovog trka i dodavanja za Embola na semafor je stajalo 1:0.

Vargas je na startu drugog dela igre iskoristio kiks odbrane rivala, pogodio mrežu za 2:0 i tako rešio pitanje pobednika.

Alžir nije imao snage za nešto više, niti da ozbiljno zapreti.

Švajcarci će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz meča Kolumbije i Gane!

Švajcarska - Alžir 2:0

Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Endoje, Manzambi, Vargas - Embolo

Alžir (4-2-3-1): Zidan - Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait Nuri - Zeruki, Bentaleb - Marez, Auar, Šaibi - Maza

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

70. minut - Vreme je za pauzu.

46. minut - Au, kakav početak drugog dela! Vargas je iskoristio grešku odbrane Alžira.

46. minut - Utakmica je nastavljena!

Prvo poluvreme:

45+4 - Kraj prvog poluvremena!

37. minut - Pokušao je Zakarija glavom, ali lopta odlazi preko prečke.

36. minut - Manzambi je nestvarno brz, pravi haos Švajcarcima.

25. minut - Švajcarci dominiraju, nema većih uzbuđenja na terenu.

11. minut - GOOOLLL! Manazambi je sve uradio, a Embolo završio akciju iz peterca! Kako su brzi Švajcarci...

8.minut - Alžir igra dosta hrabro na početku utakmice.

1.minut - Utakmica je počela!

04.45 - Granit Džaka i "sajždije" imaju zicer za narednu rundu i prolaz dalje.