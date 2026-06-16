Fudbaleri Borca će u prvom meču prvog kola kvalifikacija za LŠ biti domaćini, dok će revanš duel biti odigran u Sofiji.

Parovi prvog kola kvalifikacija za LŠ: Sabah (Azerbejdžan) - TNS (Vels), Florijana (Malta) - Šamrok (R. Irska), Flora (Estonija) - Iberija Tbilisi (Gruzija), Linkoln Red Imps (Gibraltar) - Inter Eskaldes (Andora), Tre Fiori (San Marino) - Larne (S. Irska), Ararat (Jermenija) - Riga (Letonija), Vardar (S. Makedonija) - Kups (Finska), Kauno Žalgiris (Litvanija) - Drita (FS tzv. Kosova), Vitebsk (Belorusija) - Univerzitatea Krajova (Rumunija), Petrokub (Moldavija) - Egnatija (Albanija), Borac Banjaluka (BiH) - Levski Sofija (Bugarska), Vikingur (Island) - Đer (Mađarska), Kairat Almati (Kazahstan) - Sutjeska (Crna Gora) i Ki Klaksvik (F. Ostrva) - Atert Bisen (Luksemburg).

Prvi mečevi prvog kola kvalifikacija za LŠ na progamu su 7. ili 8. jula, a revanši nedelju dana kasnije.