Jedan od najboljih košarkaša Bešiktaša moraće na operciju ahilove tetive, što znači da je za njega ova sezone, pa i pola naredne okončano.

Biće ovo veliki problem za trenera crno-belih Dušana Alimpijevića, i to u sred finalne serije prvenstva protiv Fenerbahčea, gde posle dve utakmice rezultat je 1:1.

Naredne dve utakmice se igraju na terenu Bešiktaša.

Koliko je Metjuz značio ovoj ekipi vidi se i po brojkama, jer je ovaj košarkaš prosečno beležio 13,5 poena, 2,5 asistencija i 2,3 skoka po utakmici.