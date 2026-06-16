Dugogodišnji ofanzivac Mančester sitija Bernardo Silva i zvanično je novi fudbaler madridskog Reala.

Nakon što je novi trener "kraljevića" Žoze Murinjo kod uprave izričito zahtevao na dovođenju sunarodnika iz Portugala, danas je njegova želja i formalno uslišena. Superzvezda Sitija i njihov ponajbolji igrač poslednjih godina, prenosi dobro obavešteni transfer-insajder Fabricio Romano, potpisao je ugovor na dve godine.

Na taj način, Bernardo je, uprkos činjenici da je u toku Mundijal, postao treće pojačanje Reala u tekućem prelaznom roku, posle Marka Kukurelje i Denzela Damfriza.