Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, debitovao je za "gaučose" još davne 2005. godine, a do sada je sa svojim nacionalnim timom uspeo da osvoji jedno Svetsko prvenstvo, dva izdanja Kopa Amerike i Finalisimu 2024. godine.

Samo je Kristijano Ronaldo ispred Mesija, jer je Portugalac za svoju reprezentaciju odigrao 228 utakmica, ali je fudbaler Al Nasra dve godine stariji od Mesija.

Blizu Mesijevog učinka je i Luka Modrić koji trenutno ima 198 nastupa za Hrvatsku, a na ovom Svetskom prvenstvu bi mogao i da preskoči brojku od 200 utakmica.