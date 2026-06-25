Saudijci su potvrdili da su potpisali jednogodišnji ugovor sa Lazetićem i u prilog tome objavili zanimljiv video snimak njegove promocije, sa slikama Beograda.

Biće to tek drugi izlet u inostranstvo za perspektivnog trenera, baš posle Izraela. Makabi je vodio godinu i po dana, doneo mu duplu krunu, ali je prošlog januara dobio otkaz usled slabih rezultata.