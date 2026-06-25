Nekadašnji fudbaler, a danas analitičar Rade Bogdanović je i večeras, ovoga puta u društvu Miroslava Vjetrovića, gost u studiju RTS-a povodom predstojećih utakmica trećeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, a tokom ovog gostovanja se osvrnuo i na noćašnje mečeve, a posebno Grupu C, u kojoj su se takmičili Brazil, Maroko, Škotska i Haiti.

Posebno je izdvojio jednog igrača - prvu zvezdu Brazila, Vinisijusa, koji je noćas postigao dva gola u pobedi nad Škotskom od 3:0.

- Ova grupa iz ugla fudbalskog navijača je predobra, ne znam za koga bih više navijao. Kad vidim Brazil, ovaj žuti dres, ovu atmosferu, kad vidim Anćelotija, njihove zastave...

A ovaj Vinisijus - kakav igrač, strašan igrač! Ufff, Ccccc!

Maroko nas je kupio još u Kataru, fenomenalno igraju, stvarno ne znam gde je granica. Voleo bih da tim iz Afrike dobaci što dalje. Imaju baš dobar tim. Imaju taj kontakt i sa navijačima, imaju srce, imaju sve - objasnio je Bogdanović.

Navikli smo da Bogdanović uglavnom ima kritičke komentare, ali ovoga puta je čak i on morao da se pokloni nekome, konkretno Vinisijusu i selekciji Maroka.