

Sergej Barbarez, selektor BiH je posle duela na konferenciji za medije govorio o Džeku, odnosno njegovoj ulozi u timu, a dotakao se i situacije kada je napadač ušao u sukob s sa jednim od pomoćnika na klupi.

- Džeko uvek igra istu ulogu. Nema tu puno filozofije i on je naš najveći igrač. Još uvek pleni pažnju protivničkih ekipa. Puno je bilo želje, volje u igri. Ispisati istorijski rezultat. Nikada se nismo plasirali u nokaut fazu. Meni je kao treneru želja da to izgleda mnogo bolje.

- Nekad neke reakcije imam, ali uvek u želji da to bude motiv. Počeli su da mi stižu videi iz Mostara, jer su tamo moji ljudi. Nažalost, nismo s njima dolje, ali nadamo se da će sačuvati malo snage za parti kada se vratimo. Najmanje sedam dana - rekao je Barbarez i nije mnogo komentarisao dešavanja tokom izmene Džeka.