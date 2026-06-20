Reprezentacija Srbije do 19 godina uskoro započinje učešće na Evropskom prvenstvu, a nakon niza otkaza što zbog povreda, što zbog odluke klubova da ne puste svoje pulene stiže nova loša vest za selektora Gordana Petrića.

Crvena zvezda je odlučila da Vasilija Kostova ostavi u svom taboru i ne pošalje ga na kontinentalni šampionat, piše "Meridiansport".

Ne žele na "Marakani" da rizikuju sa prvotimcem i važnim delom slagalice Dejana Stankovića, pa će tako Kostov ići na pripreme crveno-belih u Austriju.

Dakle, Srbija ostaje bez još jednog važnog igrača i šanse da napravi podvig su sve manje.