Saga oko Dušana Vlahovića i Juventusa (izgleda) ulazi u poslednju fazu i konačno ćemo dobiti epilog. Kako piše "Gazeta delo Sport" čini se da je novi sportski direktor Đovani Karnevali krenuo u poslednji udar na Srbina.

Karnevali se s poslednjom ponudom maksimalno približio Vlahovićevim zahtevima.

- Juventusova poslednja karta je upravo povučena i nalazi se na stolu: ugovor na jednu godinu vredan 8.000.000 evra neto, računajući i bonuse", stoji u tekstu Gazete dele Sport. "Nastavak saradnje na godinu dana može izgledati kao kockanje, ali u ovakvoj situaciji i nije tako loše rešenje. Jer ako bi Juve digao ruke od Vlahovića, morao bi da kupi dva napadača tokom leta, pošto na Džonatana Dejvida više ne računa i želi da ga proda.

Gazeta pojašnjava i kako plata od 8.000.000 evra (sa bonusima) za period od godinu dana ne bi poremetila finansijsku ravnotežu...

- Fiksni deo iznosio bi 6.000.000, koliko prima odlazeći Džonatan Dejvid, dok bi dodatna 2.000.000 zavisila od ulaska u Ligu šampiona i rezultata u Ligi Evrope. Spaleti čeka, Dušan razmišlja. Još samo nekoliko sati i odluka će pasti - zaključio je italijanski dnevnik.

Ovakav scenario bi se više isplatio Juventusu jer ne bi morao da juri novog napadača i plaća dodatno obeštećenje za njega.

A dok Juve čeka konačni odgovor Dušana Vlahovića, Bešiktaš pojačava pritisak. Kako pišu turski transfer-insajderi, Orlovi su premašili ponudu Galatasaraja: daju 10.000.000 fiksno i 3.000.000 kroz bonuse?! To ipak nije značajno više od Juventusovog predloga, jer radi se o bruto ciframa.

Bešiktašov adut mogao bi da bude Vinčenco Italijano, trener s kojim je Dušan Vlahović uspešno sarađivao u Fjorentini.