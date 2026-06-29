Siner se plasirao u drugo kolo Vimbldona pošto je danas u prvom kolu savladao Kecmanovića 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

- Velika je stvar za ponos otvoriti turnir na Centralnom terenu. Bilo je problema na početku, nisam igrao najbolji tenis. Ovo je moj prvi turnir na travi. Bilo je i nekih stvari na terenu koje sam morao da prebrodim. Bitno da sam pobedio - rekao je Siner po završetku meča.

On je tokom duela sa Kecmanovićem nezgodno pao, ali je prošao bez povrede.

- Dobro sam za sada. Nadam se da se neće pogoršati. To me je nateralo da nastavim da igram. Video sam da je pocrvenelo. Nije bilo ništa strašno. Nisam hteo ništa da diram, da ne bih pogoršao. Našao sam ritam, meč je bio dobar za obojicu i na kraju je sve ispalo dobro - dodao je najbolji teniser sveta.

Siner brani titulu na Vimbldonu.

- Potpuno je drugačiji osećaj. Osetio sam dok sam izlazio na teren. Ovo je posebno, istorijsko zdanje kad je u pitanju tenis. To što sam branilac titule, mnogo mi znači. Ove godine će biti još teže zbog toga. Dobio sam prvu bitku i verujem da će biti dovoljno vremena da se pripremim za drugog protivnika - istakao je Siner.

Italijan je priznao da je napravio dosta grešaka na meču protiv Kecmanovića.

- Imao sam dosta grešaka, to je i normalno. Nije baš lako igrati sjajno u prvim rundama. Treći set je baš bio težak. Nekoliko izuzetnih poena Kecmanovića, ali sve je to tenis. Svaki dan je drugačiji. Veoma sam srećan što sam u drugom kolu - zaključio je Siner.

Italijanski teniser će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa.