Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu pošto je pobedio Argentinca Marijana Navonea sa 2:1 u setovima.

On je tako prvi put u karijeri izborio plasman među 16 najboljih na nekom masters turniru, a meč je ostao u senci dramatičnih scena u samom finišu.

Nakon što je obezbedio drugu meč loptu, Hamadu se slošilo zbog umora. Srpski igrač je uložio velike napore, pa je morao da odšeta do zadnjeg dela terena i povrati direktno na šljaku.

To je nateralo komentatore "Sky Sports-a" da se hitno izvine publici kraj malih ekrana.

- Ouh! Bori se već tri sata, očigledno je došao do svojih granica. Izvinjavamo se svima što smo ovo uhvatili kamerom - poručila je komentatorka Naomi Kavadaj.

Da stvar bude još gora, publika na počela da zviždi i negoduje zbog pauze. Iako je odmah nakon toga poslao loptu u aut i propustio drugu meč loptu, Hamad je smogao snage da iz trećeg pokušaja završi posao i upiše najveći uspeh u karijeri.

Nakon poslednjeg poena, usledile su emotivne scene. Hamad je "izgubio glavu" od sreće, slaveći sa svojim timom istorijski plasman u osminu finala jednog masters 1000 turnira.

Hamad će u osmini finala igrati protiv Španca Martina Landalusea, koji je bio bolji od Italijana Matije Belučija sa 2:0 u setovima.