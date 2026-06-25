Heroj ove pobede je bio i mladi Kerim Alajbegović, koji je postigao prvi gol.

Sada su Zmajevi uspeli da dođu na korak do toga da prođu u nokaut fazu, dok je Alajbegović izglasan i za igrača utakmice na ovom meču.

On je rekao da je postigao dobar gol.

- Trebalo je da vodimo 3:0 ili 4:0. Odigrali smo fenomenalno, malo smo u finišu pali, ali sve je kasnije bilo dobro, kad je reč o prvom poluvremenu - kaže Alajbegović, koji je postigao prvi gol na ovom meču.

- Mislim da je gol bio dobar, samo sam hteo da ga postignem - ističe on.

Na kraju, rekao je da mu nije važno protiv koga će igrati

- Meni je svejedno protiv koga ćemo igrati u nokaut fazi.

Inače, Kerim Alajbegović je oborio rekord Kilijana Embapea, pošto je on postao najmlađi igrač ikada koji je postigao gol van kaznenog prostora.