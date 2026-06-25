Teniska legenda Kris Evert prolazi kroz agoniju i ponovo bije bitku za život. Jedna od najboljih u istoriji saopštila je da joj se rak vratio i to po treći put.

Amerikanka, osvajačica 18 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji, emotivnom porukom na društvenim mrežama obavestila je javnost da se ponovo bori sa rakom jajnika. Evert je prvi put dijagnozu dobila u decembru 2021. godine, nakon čega je prošla hemoterapije i uspešno se oporavila. Krajem 2023. saopštila je da se rak vratio, ali je i tada uspela da pobedi bolest.

Međutim, sada se ponovo suočava sa opakom bolešću.

- Oduvek sam verovala da treba otvoreno i iskreno da govorim o svom zdravstvenom putu. Prošlog vikenda, nakon CT i PET pregleda, saznala sam da se rak jajnika ponovo vratio - napisala je Evert.

Legendarna teniserka otkrila je da je već operisana i da je to bio prvi korak u procesu lečenja.

- Operacija je uspešno obavljena, a u narednim nedeljama započeću hemoterapiju. Zbog toga ove godine neću prisustvovati Vimbldonu, niti ću u narednim mesecima obavljati profesionalne obaveze, jer želim da se u potpunosti posvetim svom zdravlju. Rak jajnika je neumoljiv, ali ostajem optimista i odlučna da i ovu bitku dobijem - poručila je Evert.

Zahvalila se lekarima, porodici, prijateljima i svima koji su joj pružili podršku.

- Neizmerno sam zahvalna svom medicinskom timu, porodici, prijateljima i svima koji su mi uputili reči ohrabrenja. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti - rekla je slavna teniserka.