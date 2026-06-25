Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Amšteten (2:1), u prvoj prijateljskoj utakmici na pripremama u Austriji.

Trener crveno-belih Dejan Stanković istakao je da bi mladi igrači njegovog tima morali da daju više nego što su pružili u ovom meču.

- Uvek kažem, da ne volim ove utakmice, ali bez njih ne možemo. Niko se nije povredio, što je najbitnije. Da je moglo bolje, moglo je, da je moglo da bude gore - moglo je, ne volim da merim. Ima na čemu da se radi, mlađe snage bi trebalo da promene brzinu i da 'stave u petu'. Imaju šansu posle prethodnog prvenstva, ovaj klub daje šansu da se afirmišu mladi igrači i trebalo bi da promene brzinu i stave u petu - rekao je Stanković u izjavi za TV Arena sport.