U saopštenju se navodi da je francuski košarkaš sa Efesom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Strazel (23) je ranije danas raskinuo ugovor sa Monakom, a sa ovim klubom osvojio je devet trofeja. On je u Monako stigao 2022. godine iz Asvela.

Strazel je prošle sezone za Monako u Evroligi prosečno beležio 9,2 poena, 3,9 asistencija i 1,9 skokova po utakmici. Sa selekcijom Francuske osvojio je srebrnu medalju 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu.