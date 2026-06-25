Tim Dejana Stankovića bio je bolji od tamošnjeg drugoligaša, a strelci su bili Mirko Ivanić u 12. i Džej Enem u 69. minutu.

Kapiten, koji je propustio maltene čitavu prošlu polusezonu, postigao je vodeći gol nakon asistencije novajlije Mohameda Abu Fanija.

Jonas Ablinger je u 57. minutu doneo izjednačenje Amštetenu, nakon što mu nije bilo teško da iz peterca zatrese mrežu.

Tokom nastavka, Stanković je izmenio čitav tim, ubacio je i dosta mladih igrača, a rezervista Enem se ubacio u prazan prostor i zakucao loptu za novo vođstvo Zvezde.

Naredni meč crveno-beli će igrati 29. juna protiv Slovana iz Bratislave.