Crvena zvezda je obavila još jedan veliki posao i dogovorila dolazak Andreja Sibinovića iz Čukaričkog, javlja Meridian sport.

Reč je o štoperu koji će naredne sezone nastupati za omladinsku selekciju crveno-belih pod komandom Đorđa Rakića.

Sibinović je počeo u Teleoptiku iz kog je došao u Čukarički, da bi sada godinu i po dana kasnije dogovorio prelazak u Zvezdu.

Prošle sezone je nastupao za kadetsku selekciju kluba sa Banovog brda gde je bio standardan, a Zvezda je pre Sibinovića dogovorila dolaske Nikole Damjanovića iz Teleoptika, Miloša Tabačkog iz Vojvodine i Petra Jovanovića iz Napretka. Takođe, stigao je i Mateja Milošević iz lučanske Mladosti koji je čak krenuo na pripreme sa prvim timom Zvezde pod komandom Dejana Stankovića.