Simović je izabran za predsednika na Izbornoj sednici Skupštine FSV koja je održana danas u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Simović je dobio jednoglasno poverenje 51 prisutnog delegata, od ukupno 56 koliko broji Skupština FSV, za novi mandatni period 2026–2030. godine.

- Na sednici su donete i odluke o izboru potpredsednika, članova Izvršnog odbora, Odbora za hitna pitanja, delegata FS Vojvodine u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije, kao i stalnih i nezavisnih tela Fudbalskog saveza Vojvodine. Za potpredsednike Fudbalskog saveza Vojvodine, na predlog predsednika, izabrani su Goran Drača, Dušan Bajatović, Željko Knežević i Zoran Šćepanović - saopšteno je iz FSV.



U Izvršni odbor FSV izabrani su Novica Anđelkovski, Ljubomir Apro, Duško Grujić, Marija Đurović, Srđan Zavišin, Velibor Katić, Novak Kostrešević, Velibor Mlađenović, Branko Pavlović i Dejan Potočan. Odbor za hitna pitanja FSV u novom mandatu činiće predsednik Dragan Simović i članovi Goran Drača, Željko Knežević, Branko Pavlović i Srđan Zavišin.

Funkciju generalnog sekretara FSV nastaviće da obavlja Dragomir Tanović.

- Fudbalski savez Vojvodine će i u novom mandatnom periodu nastaviti sa aktivnostima usmerenim ka razvoju fudbala u pokrajini, podršci klubovima, jačanju takmičenja, edukaciji stručnog kadra, sudija i delegata, kao i unapređenju uslova za rad mladih fudbalera širom Vojvodine - zaključuje se u saopštenju.