Šik (30) je odlučio da se povuče iz nacionalnog tima posle eliminacije reprezentacije Češke sa Svetskog prvenstva, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Češka je grupnu fazu na SP završila na poslednjem mestu na tabeli sa samo jednim bodom. Fudbaleri Češke su u grupi A na SP poraženi od Južne Koreje (1:2) i Meksika (0:3), a odigrali su nerešeno sa Južnom Afrikom (1:1).

- Ova odluka nije doneta preko noći. Dugo sam razmišljao o tome. Odlazim ponosan na ono što sam postigao u dresu reprezentacije. Ali takođe osećam da češki fudbal ima mnogo, mnogo više da ponudi nego što je pokazao poslednjih godina. Moramo da se suočimo sa istinom i da promenimo mnoge stvari koje već dugo ne funkcionišu - napisao je, između ostalog, Šik na društvenoj mreži Instagram.



Šik je za reprezentaciju Češke odigrao 56 utakmica i postigao je 26 golova. On je trenutno član Bajer Leverkuzena, a ranije je igrao za Lajpcig, Romu, Sampdoriju, Bohemijans i Spartu.