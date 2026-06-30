Fudbaleri Paragvaja plasirali su se u osminu finala Mundijala posle pobede nad Nemačkom i to nakon penal serije! Posle jedanaesteraca je bilo 4:3 i to nakon šest serija!

Bilo je 1:1 posle regularnog dela, u produžetku nismo videli pogodak, pa je putnika među 16 najboljih odredila penal serija, a tu je južnoamerička ekipa imala više sreće i priredila senzaciju za pamćenje!

Čim je počela utakmica u Bostonu, desio se umalo šok! Naime, drugi minut nam je već doneo uzbuđenje, kada je bio korner za Paragvaj i velika šansa za južnoameričku ekipu. Alonso je lošije zahvatio loptu, bio je sam na koji metar od gola, ipak, Nojer je to uspeo da odbrani.

Usledila je potom i prva prilika za Nemce u šestom minutu igre. Undava je pokušao sa nekih desetak metara, ali, nije bio dovoljno precizan. U tim trenucima su Nemci preuzeli inicijativu. Ali, golovi su izostajali.

A onda - potpuni šok i ludnica! Paragvaj je poveo sa 1:0 u 42. minutu. Nemci su zaboravili na omalenog Hulija Encisa, koji je ostao sam na penalu posle centaršuta Galarze. Posle dve asistencije, postigao je sada i gol.

Nema sumnje da je taj gol u nastavku bio neki vid otrežnjenja za nemačku ekipu, koja se trgla i zaigrala znatno ofanzivnije.

Takav pristup je rezultirao pogotkom u 54. minutu. Posle centaršuta Virca, Haverc je glavom ubacio loptu u mrežu Paragvajaca i "panceri" su izjednačili.

Do kraja regularnog dela se nije menjao rezultat, pa se otišlo u produžetke!

A tamo, uglavnom napadi "pancera", koji su na sve načine pokušavali da dođu do, verovatno i odlučujućeg pogotka.

To se konačno i dogodilo u 102. minutu kada je Džonatan Ta, posle sjajnog centaršuta Brauna na drugu stativu, skočio i glavom smestio loptu u gol.

Ipak, morao je i VAR da reaguje i to sa razlogom. Poništen je gol Nemcima, jer je Antonu dosuđen faul, posle sudara sa golmanom Hilom u kaznenom dok je lopta letela na drugu stativu.

Napadali su Nemci i u drugom produžetku, ali su hrabri Paragvajci sve to uspeli da odbrane.

I na kraju, došli smo do penal serije!

Tamo su više sreće imali Paragvajci, a verovatno su je posle epske borbe sa četvorostrukim prvakom sveta i zaslužili.

Haverc i Voltemade su promašili u prvoj i četvrtoj seriji, pa je Paragvaj imao čak dve meč lopte. Međutim, desilo se čudo, prvo je Sanabrija šutirao pored gola, a potom je Balbuenin šut odbranio Manuel Nojer.

U šestoj seriji je Jonatan Ta šutirao preko gola, da bi Hose Kanale svoj tim odveo među 16 najboljih.

U Filadelfiji će Paragvaj igrati protiv Francuske ili Švedske, a taj meč se igra sutra uveče od 23h po našem vremenu.

Uz naš portal pratili ste uživo dešavanja sa ovog meča:

Nemačka - Paragvaj (1:1) (3:4, penali)

Sudija: Džalal Džajed (Maroko)

Nemačka: Nojer - Kimih, Ridiger, Ta, Braun - Nmeča, Pavlović - Sane, Undav, Virc - Haverc

Paragvaj: Hilj - Alonso, Kanale, Gomes, Kaseres - Kubas - Ensiso, Galarsa, Bobadilja, Almiron - Avalos



Drama dostiže vrhunac - Penali u Bostonu!

3:4 - Paragvaj ide dalje!!!! Kanale šalje Nemačku kući!

3:3 - Ta šutira preko gola! Nova šansa za Nemačku!

3:3 - Neverovatno! Balbuena je šutirao, brani Nojer! Drugu meč loptu ne koriste Nemci!

3:3 - Amiri ostavlja u životu Nemce!

2:3 - Sanabrija je promašio čitav gol! Neverovatno!

2:3 - Hil je pročitao Voltemadea! Nemačka na pragu poraza!

2:3 - Galarsa pogađa za Paragvaj!

2:2 - Živa je Nemačka! Pogađa Musijala! Pogodio je Hil stranu, zakačio loptu, ali je ona završila u golu!

1:2 - Gustavo Gomez u jednu, Nojer u drugu stranu!

1:1 - Miran je Kimih, siguran je sa bele tačke

0:1 - Pogađa Maurisio, prednost na strani Paragvaja!

0:0 - Šutirao Haverc, ali brani Hil!

PRODUŽECI!

119. minut - Šta je sada preživeo Paragvaj, zamalo da iz kornera, glavom Nemci dođu do ključnog gola...

111. minut - Kimih je pokušao direktno u gol Paragvajaca, prete Nemci, ali, vreme curi...penali su sve bliži

106. minut - Počeo je i drugi produžetak!

Ipak ništa od gola, posle reakcije VAR-a! Poništen je gol Nemcima, jer je Antonu dosuđen faul, posle sudara sa golmanom Hilom u kaznenom dok je lopta letela na drugu stativu



102. minut - Goool! Nemačka vodi! - 2:1!

97. minut - Uglavnom je posed lopte na strani Nemačke, pokušavaju "panceri" da probiju odbranu Paragvajaca, ali im to za sada, ne polazi za nogom...

Drugo poluvreme:

90. minut - Igraće se još pet minuta u nadoknadi!

78. minut - Umalo Haverc da postigne gol glavom! Ali, usledila je Hilova druga odbrana

71. minut - Nova pauza, da li ćemo gledati produžetke

64. minut - Undav je izašao, a Musijala ulazi za Nemačku...

54. minut Goool! Centaršut Virca, Haverc glavom pogađa za 1:1, ovo je njegov treći gol na turniru!

50. minut Au, šta radi Kimih, dosta sreće za Nemce, izgubio je loptu, sreća po "pancere", sprečio je Nojer novi gol....

46. minut - Počeo je drugi period igre

Prvo poluvreme:

42. minut - Goool! Kakav šok u Bostonu, vodi Paragvaj! Izgubili su Nemci omalenog Hulija Encisa, koji je ostao sam na penalu posle centaršuta Galarze. Posle dve asistencije, ide sada i prvi gol! - 0:1

31. minut - Nemci su stegli obruč oko gola Paragvaja, ali, konkretne prilike nema...

19. minut - Sada je nastupilo i malo zatišje, zanimljivo je krenulo, ali u poslednjih desetak minuta, ništa posebno se ne dešava...

8. minut - Preuzeli su Nemci inicijativu u ovim trenucima...U 60 sekundi dva zanimljiva pokušaja Virca. Prvo dodavanje koje bi rezultovalo golom da nije sprečeno u poslednjoj sekundi, a onda udarac Nemca sa oko 20 metara... Ali daleko preko gola.

6. minut - Potom i prva prilika za Nemce, Undava je pokušao sa nekih deset metara, ipak, ništa od toga, nije bio dovoljno precizan

2.minut - Zamalo pa odmah šok! Bio je korner za Paragvaj i iz njega velika šansa! Alonso je lošije zahvatio loptu, ali je bio sam na koji metar od gola... Ipak, brani Nojer...

1.minut - Počela je utakmica u Bostonu!

22.07 - Evo šta su uradili u grupnoj fazi Nemci i Paragvajci:

Nemci su pobedili Kurasao sa 7:1 i Obalu Slonovače sa 2:1, ali su onda šokantno poraženi od Ekvadora sa 2:1. Svakako, prvi u grupi E.

Paragvaj je poražen od Amerike sa 4:1, zatim je pobedio Tursku sa 1:0, a onda obezbedio prolaz remijem od 0:0 protiv Australije. Prošli su kao treći iz grupe D.

21.50 - Igrali su na Svetskom prvenstvu 2002. godine, tada je Nemačka pobedila 1:0

21.45 - Pobednik ovog meča će igrati protiv boljeg iz duela Francuska - Švedska, koji se igra sutra od 23 časa po našem vremenu

21.40 - Utakmica Nemačka - Paragvaj igra se od 22:30 u Bostonu

21.37 - Glavni sudija na ovom meču je Džalal Džajed iz Maroka



21.34 - Paragvaj je bio treći u svojoj grupi, iza SAD i Australije, a ispred Turske

21.31 - Nemačka je bila prva u grupi sa Ekvadorom, koji ih je pobedio, Obalom Slonovače i Kurasaom

21.27 - U pitanju je treći duel šesnaestine finala Mundijala

21.22 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 1/16 finala Mundijala između Nemačke i Paragvaja. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Bostona i saznajte ko će proći u osminu finala!