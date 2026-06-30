Ovim transferom definitivno je završena jedna era u Memfisu, pošto je Morant bio poslednji član nekadašnjeg srca ekipe koji je napustio klub, nakon ranijih odlazaka Dezmonda Bejna i Džerena Džeksona Džuniora.

Dvostruki učesnik Ol-star utakmice seli se u Portland, koji se prošle sezone vratio u plej-of. Morant ima 26 godina i još dve godine ugovora, ali je u prethodne tri sezone zbog povreda i suspenzija odigrao svega 79 utakmica.

Sa druge strane, Memfis je doveo iskusnog krilnog igrača Džeremija Granta i Krisa Mareja, čime nastavlja rekonstrukciju tima. Nova era Grizlisa biće građena oko Kamerona Buzera, trećeg pika na NBA draftu 2026. godine.