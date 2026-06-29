Utiske posle meča izneo je trener crveno-belih, Dejan Stanković.

-Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu - rekao je Stanković posle meča za TV Arena sport.

-Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije - dodao je trener Zvezde.

Crveno-beli će naredni meč na pripremama u Austriji odigrati 3. jula protiv Blau-Vajs Linca.

-Bitno je da se momci osećaju dobro, detalji su nebitni. Moraju da se odvežu noge, da kad primiš loptu, ideš jedan na jedan. Očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću. Kvalitet imamo, ali sve će doći na svoje kad bude bilo potrebno - zaključio je Stanković.