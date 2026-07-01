Nekadašnji stub odbrane i kapiten, jedno vreme i trener Radničkog 1923, Slaviša Kovačević posle dvogodišnje pauze sešće ponovo na užarenu klupu, a posle tri godine predvodiće ponovo tim srpskoligaša Reala iz Podunavaca, kod Vrnjačke Banje.

Kovačević je pored Radničkog i Reala bio trener Pobede iz Beloševca, užičke Slobode, Budućnosti Krušik iz Valjeva, Zlatibora iz Čajetine, vodio je i FAP iz Priboja.

Na Instagram profilu Reala, koji je u prošloj sezoni zauzeo drugo mesto u Srpskoj ligi Zapad, naglašeno je da Kovačević jedan od najvoljenijih ljudi koji je kročio u svlačionicu ovog kluba. Da li to Podunavčani u narednoj sezoni žele za jedno mesto bolji plasman?