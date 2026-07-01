Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je jutros savladala Ekvador rezultatom 2:0.

Golove su postigli Hulijan Kinjones u 22. i Raul Himenez u 31. minutu.

Utakmica na čuvenom stadionu "Asteka" kasnila ja sat vremena zbog nevremena i grmljavine, a Ekvador je meč završio sa 10 igrača jer je u 90+3. minutu isključen Pjero Inkapje zbog "prekrivanja usta" tokom razgovora sa Santjagom Himenezom.

Meksiko će u osmini finala, 6. jula od dva sata ujutro na istom mestu, igrati protiv pobednika meča Engleska - DR Kongo.