Jedna od najperspektivnijih mladih teniserki je Iva Jović. Rođena je 6. decembra 2007. godine i već je 16. na svetu, a u sredu se ubedljivom pobedom plasirala u treće kolo Vimbldona.

Rođena je u Kaliforniji, u porodici srpsko-hrvatskog porekla. Njen otac Bojan je Srbin, majka Jelena Hrvatica, a oboje su farmaceuti koji su se početkom 2000-ih godina preselili u Sjedinjene Američke Države, nakon što je njena majka dobila zelenu kartu na lutriji.

Iva se našla na meti kritika, pošto je pred početak meča između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa rekla da navija za Srbina i da mu želi pobedu.

- Zašto igra za Ameriku umesto za Srbiju ako joj je već Đoković idol? - stoji u objavi na Tviteru koja je izazvala dosta polemike.