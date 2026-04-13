Mančester junajted na leto planira veliku rekonstrukciju, ali je vrlo brzo naleteo na nepremostivu prepreku.

Kako prenosi "TeamTalk", Bajern ne želi ni po koju cenu da pusti Aleksandra Pavlovića. Nemački fudbaler sprskog porekla je jedan od najperspektivnijih defanzivnih vezista na svetu. Mesecima je pod lupom premijerligaških giganata. Skauti Junajteda, Čelsija i Mančester sitija vršili su detaljne provere i održavali kontakte sa njegovim okruženjem, ali su svi dobili identičan, odričan odgovor.

- Upiti su stizali sa svih strana u proteklim mesecima, ali su svi zainteresovani klubovi dobili istu poruku: situacija je nepromenjena, Pavlović nije dostupan za transfer - navodi se u izveštaju.

Osim Engleza, navodi se da su se čak i Barselona i Real Madrid raspitivali za Pavlovića, ali su dobili isti odgovor.