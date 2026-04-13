Mančester junajted na leto planira veliku rekonstrukciju, ali je vrlo brzo naleteo na nepremostivu prepreku.
Kako prenosi "TeamTalk", Bajern ne želi ni po koju cenu da pusti Aleksandra Pavlovića. Nemački fudbaler sprskog porekla je jedan od najperspektivnijih defanzivnih vezista na svetu. Mesecima je pod lupom premijerligaških giganata. Skauti Junajteda, Čelsija i Mančester sitija vršili su detaljne provere i održavali kontakte sa njegovim okruženjem, ali su svi dobili identičan, odričan odgovor.
- Upiti su stizali sa svih strana u proteklim mesecima, ali su svi zainteresovani klubovi dobili istu poruku: situacija je nepromenjena, Pavlović nije dostupan za transfer - navodi se u izveštaju.
Ono što dodatno učvršćuje poziciju Bajerna jeste i stav samog fudbalera. Za razliku od mnogih mladih zvezda koje trče za novcem Premijer lige, Pavlović je čvrsto nogama na zemlji.
- Aleksandar nema nikakvu želju da napusti Bajern. Potpuno je posvećen svom razvoju u Minhenu i uživa u poverenju koje dobija - piše u tekstu, čime se praktično stavlja tačka na bilo kakve spekulacije o letnjem transferu.
Pavlović ima samo 21 godinu i već je postao izuzetno važan deo tima. Ove sezone je odigrao 31 utakmicu, upisavši tri gola i jednu asistenciju.
Komentari (0)