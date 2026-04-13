Meč je trajao sat i 31 minut. Trunheliti je 79. teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi.



Argentinski teniser je vodio 4:1 u prvom setu, ali je zatim Međedović posle preokreta osvojio prvi set.

Međedović je drugi set dobio posle brejka u trećem gemu, a potom je sačuvao prednost i došao do pobede.

Srpski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora i Sebastijana Ofnera.

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.