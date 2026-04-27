Uprkos tome što je Odijase tek treći centar u ekipi Hapoela i uz dobru ponudu crno-belih, gde bi dobio veći ugovor i mesto startnog centra, Nigerijac je ipak odbio ovu ponudu.

Prošlogodišnji centar Bahčešehira, trenutno u Hapoelu zarađuje 750.000 dolara godišnje, dok bi sledeće sezone trebalo da prihoduje oko 800 hiljada.

Hapoel će kako stoje stvari produžiti ugovor sa njim i tako ga ostaviti u ekipi i za narednu sezonu.

Partizan tako mora da se upusti u novu potragu za igračem na poziciji centra, gde trenutno raspolaže sa Brunom Fernandom, Tonijem Džekerijem i povratnikom Žofrijem Lovernjem.