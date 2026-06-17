Roj se tri i po godine borio sa rakom pankreasa, ali je svoju bolest držao u tajnosti i to dok je sa Brestom pravio istorijske rezultate.

- Sve to vreme, nastavio je da živi sa snagom koja nas i dalje zadivljuje, nošen ljubavlju porodice, fudbalom i strašću koje se nikada nije odrekao - navodi se u saopštenju porodice.

Roj je se vratio trenerskom poslu 2023. godine, nakon decenijske pauze i preuzeo tim iz Bretanje. Uprkos ograničenom budžetu, postigao je istorijski uspeh, vodeći Brest do trećeg mesta u Ligi 1 i plasmana u Ligu šampiona za sezonu 2024/2025. Ovaj izvanredan rezultat doneo mu je nagradu za najboljeg trenera sezone u francuskom prvenstvu 2024. godine.





