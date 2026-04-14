Dočekaće Saša Ilić kraj sezone na klupi Sumgajita, ali neće ostati u Azerbejdžanu potom, piše “Sport 24”. Navodno, Partizanova legenda nije zadovoljila čelnike kluba koji mu neće ponuditi produžetak ugovora.

Pitanje je koliko se i Iliću ostaje, ako se uzme u obzir sve što se prethodnih meseci pisalo. Poslednji u nizu problema bio je navodni sukob Ilića sa štoperom Danilom Beskorovajnijem.

Pisali su tamošnji mediji da se Ilić sukobio sa Ukrajincem tokom pripreme za meč sa Nefčijem, ali je legendarni fudbaler to demantovao.