Golove za Đenovu postigli su Ruslan Malinovski u 18. i Kaleb Ekuban u 84. minutu. Jedini strelac za Sausolo bio je Ismael Kone u 57. minutu.
Srpski fudbaler Nemanja Matić bio je u starter u ekipi Sasuola, a zamenjen je u 67. minutu.
Oba tima su meč završila sa po 10 igrača. Fudbaler Đenove Mikael Egil Elertson i igrač Sasuola Domeniko Berardi isključeni su u finišu prvog poluvremena.
Sasusolo se nalazi na 11. mestu na tabeli Serije A sa 42 boda, dok je Đenova na 13. poziciji sa 36.
Đenova bolja od Sasuola u Seriji A
Fudbaleri Đenove pobedili su danas na svom terenu ekipu Sausola rezultatom 2:1 (1:0) u utakmici 32. kola italijanske Serije A
