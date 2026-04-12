Godinama je TSC iz Bačke Topole važio za jedan od najboljih srpskih timova, ali to trenutno nije realnost u Superligi. Ponovo će se ekipa sa severa boriti za opstanak u elitnom rangu, a u toj borbi ništa im neće biti zagarantovano jer bodovno nisu predaleko od zone ispadanja.

Zbog toga su u Bačkoj Topoli procenili da je na klupi potrebno provereno ime, neko ko ume da bije bitke u najjačem rangu srpskog fudbala. Kako prenosi "Mozzart Sport", novi trener TSC-a bie iskusni Tomislav Sivić (59), stručnjak sa zavidnom karijerom u Srbiji.

Sivić je dogovorio saradnju sa klubom iz Bačke Topole do kraja tekuće sezone, a nakon narednih sedam mečeva treba da se vidi da li će ostati na klupi. Ukoliko izbori opstanak, Sivić će automatski sebi obezbediti i produženje ugovora sa klubom koji je pre samo nekoliko godina mnogo obećavao.

Sada je situacija drugačija, pa im je neophodno Sivićevo iskustvo. Njega, na sreću, ima mnogo! Tokom karijere Tomislav Sivić je radio na Farskim Ostrvima, u Spartaku iz Subotice, Smederevu, Voždovcu, Hajduku iz Kule, nekoliko mađarskih timova, nekoliko kategorija reprezentacije Srbije, pa onda u Novom Pazaru, Radničkom iz Niša, Železničaru iz Pančeva, Mladosti iz Lučana i u svakom od tih klubova po još jednom.