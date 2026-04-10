Monako sad ima skor 21-16, dok je Barselona ostala na učinku 20-17 i nema više šansi za direktan plasman u plej-of.

Monako je meč odigrao sa samo osam igrača, Nemanja Nedović i Nikola Mirotić nisu bili u protokolu.



Eli Okobo i Majk Džejms su dali po 16 poena za Monako, Metju Strazel je dao 14, Kevarijus Hejs i Džaron Blosmgejm, po 13, a 11 Danijel Tajs.



Kevin Panter je sa 27 poena bio najefikasniji u Barseloni i na utakmici, a kod gostuju je dvocifren još bio samo Vil Klajburn sa 13 poena.