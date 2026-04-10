Ovakav rezultat ide na ruku i Crvenoj zvezdi, koja će, ukoliko slavi u Lionu protiv Asvela, osigurati plej-in.

Dubai ostaje prvi ispod crte, 11. na tabeli, sa skorom 19-18 i sada će morati da se nada porazu Barselone u Blaugrani od Bajerna, uz naravno njihov trijumf nad Valensijom u "Zetri".

Buboa je bio najefikasniji sa 18 poena i pet skokova. Osmani je dodao 14, Hazer 13, a Lojd 13, uz šest skokova.

Kod Dubaija su se istakli Musa sa 13 poena, šest skokova i četiri asistencije, Avramović je imao 12, uz četiri asistencije, a Kabengele 11 poena. Petrušev je meč završio sa devet poena i pet skokova.

Ekipa Jurice Golemca je solidno ušla u meč, ali je kobna bila druga četvrtina, koja je pripala Efesu sa 27:13.

Uzvratio je Dubai koliko-toliko u trećem kvartalu, ali je Efes dodao gas u poslednjem i tako rutinski priveo susret kraju.