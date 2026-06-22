Francuski novinar Frederik Verdije je tokom gostovanja u emisiji Sans Filet izneo prilično bombastičnu tvrdnju da je Endi Marej zarađivao veoma veliku sumu novca na nedeljnom nivou dok je bio trener Novaka Đokovića. On je naveo da je Marej tokom njihove trenerske saradnje, koja je trajala od kraja 2024. do maja prošle godine, Srbinu naplaćivao neverovatnih 100.000 dolara nedeljno.

-Znam Marijeve tarife, one su monstruozne. Kada je trenirao Đokovića, to je bilo na 10 nedelja po 100.000 dolara nedeljno. Dakle, to izađe okruglo milion dolara za 10 nedelja - izjavio je Verdije.

Ova izjava je brzo preplavila teniske stranice na društvenim mrežama, a ubrzo je stigla i do samog Endija Marija.

-Pročitao sam svakakve laži tokom svih ovih godina, ali ova je definitivno u top 5 - napisao je Marej tako stavio tačku na spekulacije.

Partnerstvo između dvojice velikih rivala i članova čuvene „Velike četvorke“ podiglo je ogromnu prašinu u teniskom svetu, ali nažalost nije donelo očekivane rezultate na terenu za osvajača 24 grend slem titule. U maju 2025. godine, njih dvojica su sporazumno prekinuli saradnju.