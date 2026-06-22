Teške vesti pogodile su slovački i svetski sport: u 24. godini preminula je slovačka reprezentativka u streličarstvu Denisa Hurban Barankova. O tome je javnost u ponedeljak obavestio Slovački streličarski savez (SLZ) na svojoj zvaničnoj Facebook stranici.

„Sa dubokim žaljenjem i velikom tugom primili smo šokantnu vest da je u noći između nedelje i ponedeljka, u 24. godini, preminula Denisa Hurban Barankova, žrtva tragičnih okolnosti. Njenom suprugu Vladimíru Hurbanu, celoj porodici, svim bližnjima i prijateljima dvostruke olimpijke, u ime Slovačkog streličarskog saveza i sportske zajednice, želimo mnogo snage u ovim izuzetno teškim trenucima suočavanja sa iznenadnim i ogromnim gubitkom. Sa poštovanjem se sećamo. Nikada nećemo zaboraviti,“ piše u saopštenju SLZ-a.

Prema informacijama TV Markiza, Barankovu je u nedelju uveče udario automobil na parkingu u bratislavskom naselju Petržalka. Zajedno sa njom, povrede je zadobila i jedanaestogodišnja devojčica, obe su prevezene u bolnicu.

Hurban Barankova je predstavljala Slovačku na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. i u Parizu 2024. Na Evropskom prvenstvu 2021. godine osvojila je bronzu u disciplini olimpijski luk, što je bila prva istorijska medalja za Slovačku na kontinentalnom šampionatu. Prošle godine je osvojila zlatnu medalju na Svetskim igrama u kineskom Čengduu u terenskom streličarstvu.