Mnogi ga smatraju najboljim fudbalerom svih vremena, a Lionel Mesi i u poznim igračkim godinama nastavlja da postiže golove na Svetskom prvenstvu i vodi reprezentaciju ka mogućem drugom uzastopnom svetskom trofeju.

Dok saigrači igraju za njega, i on igra za njih, a svi zajedno za najveći cilj - grb nacionalnog tima. Mesijeve brojke na ovom Mundijalu su impresivne i njime je postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.

Rekordi se samo nižu jedan za drugim.

Na meču protiv Zelenortskih Ostrva upisao je 30. nastup na Mundijalima, čime je postao prvi fudbaler sa toliko odigranih utakmica na ovom takmičenju. U istoj utakmici stigao je i do 20 postignutih golova na svetskim prvenstvima, što do sada nikome nije pošlo za rukom.

Takođe, postao je prvi igrač koji je postigao sedam ili više golova na Mundijalu, a da igra za klub van Evrope - pre njega je to uspeo samo Žairzinjo 1970. godine sa Brazilom i Botafogom.

Uspeo je da pogađa na pet uzastopnih Mundijala u nokaut fazi, kao i da se upiše u strelce na osam uzastopnih utakmica Svetskog prvenstva, ukupno 12 golova u tom nizu, što niko ranije nije ostvario.

Mesi nastavlja da ispisuje stranice fudbalske istorije zlatnim slovima i još uvek nije završnu reč.