ĐOKOVIĆ - PERIKAR 0:1 (5:7, 4:3

4:3 - Novak se brzo oporavio i ponovo poveo posle još jednog dužeg gema.

3:3 - Imao je Đoković veliku šansu, prve brejk lopte i to dve, ali Perikar uspeva da se izvuče i izjednači.

1:1 - Odgovor i sa druge strane, Perikar igra dobar tenis.

1:0 - Ponovo siguran start seta za Đokovića.

PRVI SET:

5:7 - Novi siguran servis za Perikara koji osvaja prvi set!

5:6 - Brejk! Jako dugo trajao je ovaj gem, Novak spasavao tri brejk lopte, ali četvrtu nije uspeo.

5:5 - Nema rešenja Đoković za razorne udarce Francuza.

5:4 - Siguran Novak ponovo, serviraće Perikar za ostanak u setu.

4:3 - Nastavlja se borba Srbina i Francuza, bez brejk šansi.

3:2 - Igra se sada gem za gem, obojica rešavaju lako gemove tokom sopstvenih servisa.

2:1 - Novak je dobro počeo meč, sigurni udarci i lako završavanje poena.

1:1 - Dobar početak i za Francuza.

1:0 - Siguran start Novaka za premijerni gem.

20.30 - Meč je počeo, prvi na servisu Đoković!

20.10 - Igrači su na terenu, očekuje se uskoro početak duela.

19.20 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču prvog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Mpešija Perikara. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Bulonjske šume.