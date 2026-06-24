Mlađi je čak i od Lamin Jamala, koji je nedavno stigao do prvenca na Mundijalu.

Mlada zvezda Bosne i Hercegovine rođena je 21. septembra 2007. u Kelnu.

Sa 18 godina i 245 dana, osmi je najmlađi strelac u istoriji takmičenja.

Njegov gol iz penala protiv Italije odveo je BIH na SP, a sada je pogodio za prednost u duelu sa Katarom.

I to na kakav način, snažnim udarcem sa skoro 20 metara.

Samo nekoliko minuta kasnije je stigao i još jedan. Edin Džeko je dobio dosta dobar centaršut, pokušao je ipak da vrati tu loptu u srce šesnaesterca, ali je zakačila Sultana.

Ta lopta je skrenula i prevarila je golmana Katara, koji je morao da vadi loptu iz gola.