Mlađi je čak i od Lamin Jamala, koji je nedavno stigao do prvenca na Mundijalu.
Mlada zvezda Bosne i Hercegovine rođena je 21. septembra 2007. u Kelnu.
Sa 18 godina i 245 dana, osmi je najmlađi strelac u istoriji takmičenja.
Njegov gol iz penala protiv Italije odveo je BIH na SP, a sada je pogodio za prednost u duelu sa Katarom.
I to na kakav način, snažnim udarcem sa skoro 20 metara.
Samo nekoliko minuta kasnije je stigao i još jedan. Edin Džeko je dobio dosta dobar centaršut, pokušao je ipak da vrati tu loptu u srce šesnaesterca, ali je zakačila Sultana.
Ta lopta je skrenula i prevarila je golmana Katara, koji je morao da vadi loptu iz gola.
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