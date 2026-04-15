Generalni direktor OFK Beograda Balša Terzić rekao je da "romantičari" zaslužuju veliku podršku navijača i pozvao ih da do kraja sezone dolaze na Omladinski stadion u što većem broju.



- Želim da se zahvalim svim Beograđanima i svim navijačima koji su u četvrtak bili uz nas i uveličali povratak na Omladinski stadion. Svi zajedno bili smo svedoci pravog fudbalskog spektakla i atmosfere kakvu ovaj klub i zaslužuje. Iako je izostala pobeda, na terenu smo bili bolji rival, igrali smo napadački, stvarali prilike, ali je nedostajao gol - poručio je Terzić preko zvanične klupske Instagram stranice.

Generalni direktor OFK Beograda naglasio je da klub nema nameru da staje, naročito sad kada predstoji borba u plej-ofu Superlige Srbije.

- Obaveza OFK Beograda je jasna, a to je da uvek idemo na pobedu. Ujedno, želim da pozovem sve građane Beograda, sve 'romantičare' i navijače da i u narednim utakmicama do kraja prvenstva, u plej-of fazi, nastave da dolaze na stadion i pruže podršku našoj ekipi, jer ova ekipa to zaslužuje - zaključio je Terzić.

Stadion OFK Beograda je kompletno renoviran, a pored izgradnje i postavljanja reflektora prošao je kroz značajnu rekonstrukciju. Uređene su tribine, zamenjene stolice, renovirana VIP galerija, a izgrađena je i nova tribina sa restoranom.