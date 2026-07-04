Košarkašice Srbije do 20 godina nisu uspešno otvorile Evropsko prvenstvo u Litvaniji, pošto su na startu takmičenja poražene od Islanda rezultatom 78:74. Ekipa koju vodi Miloš Pavlović imala je neizvestan meč, ali nije uspela da ga preokrene u završnici.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Imana Ćosović sa 21 poenom, dok je Lana Marić ubacila 10. Aleksandra Aleksić je postigla devet poena, a Mia Bikicki i Tara Dačić su dodale po osam. Na strani Islanda ključnu ulogu imale su Rebera Steingrimstordit (27 poena), Hulda Angarstodir (19) i Berglind Hlinstodir (18), koje su donele prevagu svom timu.

Srbija sada ulazi u ključne mečeve grupne faze protiv Poljske i Italije. Sve ekipe iz grupe idu dalje u osminu finala, a potom se ukrštaju sa grupom u kojoj su Francuska, Turska, Belgija i Slovenija.