Iz Barselone u penziju... Veseli je sam doneo odluku, čime se završava jedna od najuspešnijih karijera u modernoj istoriji Evrolige.

Nekadašnji centar Partizana, koji je nedavno napunio 36 godina, a sada je odlučio da se povuče posle četiri godine provedenih u Barseloni.

Bivši MVP Evrolige je košarkašku karijeru započeo u Češkoj, igrajući za Pribor i Ostravu, pre nego što je 2007. godine prešao u Sloveniju i pridružio se Geoplin Slovanu.

Pravi proboj je doživeo potpisivanjem ugovora sa Partizanom 2008. godine, gde je brzo postao jedno od najvećih evropskih talenata. Tokom sezone 2009/10, pomogao je Partizanu da stigne do F4 Evrolige i etablirao se kao vrhunski perspektivni igrač.

Njegove partije u Srbiji dovele su ga do NBA lige, gde ga je Vašington Vizards izabrao kao šestog pik na NBA draftu 2011. Veseli je takođe igrao za Denver Nagetse pre nego što se 2014. godine vratio u Evropu i potpisao za Fenerbahče.

Bilo je priče da će se vratiti u crno-beli dres, ali je sada jasno da od toga nema ništa.