Saopštenje prenosimo bez korekcija reakcije.

- Povodom netačnih i tendencioznih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na posetu specijalnog izaslanika Donalda Trampa našem klubu, FK Partizan ističe da rukovodstvo kluba nije bilo zvanično obavešteno o dolasku gospodina Paola Zampolija, te samim tim nije ni bilo potrebe za zvaničnim dočekom.

Gospodin Zampoli je posetio MMA klub Partizan, nakon čega je izrazio želju da obiđe Trofejnu salu FK Partizan. Njegov zahtev je odmah prihvaćen, te mu je omogućeno da poseti prostorije kluba.

Smatramo da nema potrebe da se od jedne neformalne posete pravi slučaj i plasiraju senzacionalistički narativi koji ne doprinose istinitom informisanju javnosti.

FK Partizan apeluje na medije da pokažu odgovornost i profesionalizam, te da izveštavaju u skladu sa činjenicama, bez nepotrebnog dramatizovanja.

Još jednom ističemo da su navodi o ignorisanju ili nedostatku poštovanja prema bilo kom gostu apsolutno neosnovani - piše u saopštenju crno-belih.

Paolo Zampoli je dugogodišnji saradnik i prijatelj predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.