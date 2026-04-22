Kako prenosi Tutosport, vezni fudbaler Juventusa preći će u Mančester junajted za 30 miliona evra u narednom prelaznom roku.

Holandski fudbaler Teun Kopmejners nalazi se i na meti Galatasaraja, ali jasno je da klubovi poput Engleza jednom zovu u karijeri.

Kopmajners je holandski reprezentativac koji je stigao u Juventus iz Atalante pre dve sezone za čak 58 miliona evra.

Nije opravdao ulaganja pa "stara dama" želi da bar deo novca investiran u njega povrati. Pre Atalante nastupao je i za AZ Alkmar, dete je ovog kluba.