Ovoga puta je, naime, "parnom valjku" putem ambasade Sjedinjenih Američkih Država najavljena poseta Paola Zampolija, inače specijalnog predstavnika za globalna partnerstva i bliskog prijatelja predsednika Donalda Trampa.

Uprkos urednoj najavi, američkog diplomatu u Humskoj niko iz kluba nije dočekao, samo osoba koja nema nikakvu funkciju, niti je zaposlena u Partizanu.

Takođe, Zampoli je prisustvovao nedavno odigranom košarkaškom večitom derbiju, gde je bio oduševljen atmosferom na tribinama.

-Sjajno veče u "Areni" u Beogradu - neverovatna utakmica, briljantno odigrana od strane oba tima. "Arena" je bila puna, energija je bila električna, a imao sam priliku da čestitam pobedničkom timu posle toga - napisao je pre nekoliko dana...

Specijalni predstavnik za globalna partnerstva američkog predsednika Donalda Trampa, je važna ličnost u životu predsednika SAD i prosto je neverovatno kako se ovako nešto desilo ljudima iz Humske.