Prijedor je zavijen u crno nakon vesti da je mladi fudbaler OFK Brdo, Anes Vojniković (23), preminuo od posledica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most, u mestu Oštra Luka.

Nesreća se dogodila 12. juna, a Vojniković je nakon udesa bio zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, gde je uprkos borbi lekara podlegao povredama. U istoj nesreći povređene su još tri osobe.

Vest o smrti mladog fudbalera potvrdio je njegov klub OFK Brdo, čije su objave potresle sportsku javnost u regionu.

- Teško je pisati ove reči. Mislili smo da nam se to nikad ne može desiti. Uzdrmani ogromnim bolom i tugom većom od Matruškog Brda, moramo priznati da nisi više među nama. Bože dragi, znamo da ga ispraćamo na bolji svet, ali teško je ne pustiti suzu za detetom koje je imalo dom i na Vedrom polju. Tuga se do neba proteže u porodici Anesa Vojnikovića. Kako im je, samo oni znaju. Mi iz OFK Brda smo tu da kažemo kako nisu sami i da smo s njima u najtežim danima njihovog života. Rengin, vidimo se na nekom drugom stadionu, u nekoj drugoj ligi -poručili su iz kluba.